Фильм «Приключения Клиффа Бутта» с Брэдом Питтом выйдет 25 ноября

Онлайн-кинотеатр Netflix раскрыл дату выхода фильма «Приключения Клиффа Бутта». Продолжение «Однажды в… Голливуде» всё-таки покажут в кинотеатрах — прокат ленты начнётся 25 ноября, в День благодарения. Картину выпустят в IMAX-залах на две недели — ранее эту дату занимали «Хроники Нарнии» Гретты Гервиг.

Полноценный релиз «Приключений Клиффа Бутта» состоится через месяц — 23 декабря . В этот день лента выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix, как и ранее планировали продюсеры ленты.

«Приключения Клиффа Бута» расскажут о каскадёре Клиффе, который работает на голливудские киностудии и решает их закулисные проблемы разными способами. К главной роли в ленте вернулся Брэд Питт, а режиссёром выступил Дэвид Финчер («Бойцовский клуб»).