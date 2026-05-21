Милли Олкок снимется в роли Супрегёрл в продолжении «Супермена»
Поделиться
По данным Variety, Милли Олкок вернётся к роли Супергёрл, чтобы сняться в продолжении «Супермена», в «Человеке завтрашнего дня». Насколько большая роль будет у кузины Человека из стали, сказать пока трудно.
В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC, — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». К роли Человека из стали, само собой, вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн.
Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.
Комментарии
- 21 мая 2026
-
07:30
- 20 мая 2026
-
22:26
-
20:54
-
20:25
-
19:53
-
19:23
-
19:00
-
18:49
-
18:39
-
18:01
-
17:24
-
16:59
-
16:57
-
16:27
-
16:06
-
15:46
-
15:27
-
15:10
-
14:43
-
14:19
-
14:06
-
13:48
-
13:25
-
13:08
-
12:56
-
12:52
-
12:44
-
12:34
-
12:24
-
12:04
-
11:21
-
10:21
-
09:42
-
09:13
-
08:38