Хоррор «Проклятый рыцарь» со звёздами «Игры престолов» официально вышел в России
С сегодняшнего дня хоррор «Проклятый рыцарь» со звёздами «Игры престолов» начали показывать в кинотеатрах России. Показы официальные, с качественным дубляжом и качественной картинкой.
Сюжет картины разворачивается во время войны Алой и Белой розы в XV веке. Однажды в жизни девушки Энн появляется мужчина Джон, её хороший знакомый. Очень быстро выясняется, что вместе с ним в деревню пришло и некое проклятие в облике таинственного рыцаря.
Главные роли исполнили звёзды «Игры престолов» Кит Харингтон и Софи Тёрнер. Режиссёром «Проклятого рыцаря» выступила Наташа Кермани («З/Л/О 85»), она же написала сценарий.
