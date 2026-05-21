Мэтт Дэймон сыграет главную роль в новом фильме создателей «Всё везде и сразу»
Deadline сообщило, что Мэтт Дэймон ведёт переговоры, чтобы сняться в главной роли в новом фильме режиссёров «Всё везде и сразу» Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта.
Подробности проекта держатся в секрете. Кван, Шайнерт и Джонатан Ванг будут продюсировать фильм через свою компанию Playgrounds в рамках общего соглашения с Universal Pictures.
Райан Гослинг рассматривался на роль прошлой весной, но из-за несовпадения графиков он отказался от участия в фильме, и Universal пригласила другого известного актёра. Съёмки планируют начать уже этим летом в Лос-Анджелесе. Премьера намечена на 19 ноября 2027 года.
