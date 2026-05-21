Хайповый фильм ужасов «Обсессия» официально вышел в кинотеатрах России

Сегодня обсуждаемый хоррор «Обсессия» официально вышел в российский прокат. Картину уже можно посмотреть во всех городах страны.

Картина рассказывает о парне по имени Беар — безнадёжном романтике, который влюблён в девушку Ники. Однажды он находит волшебную палочку, которая исполняет желания. Парень загадывает, чтобы Ники полюбила его больше всех на свете. Желание исполняется, но девушка становится слишком одержима Беаром.

Главные роли сыграли Майкл Джонстон («Оборотень»), Инде Наварретт («Супермен и Лоис»), Купер Томлинсон («Манк») и другие актёры. Режиссёром выступил Карри Баркер («Энигма»). Впервые ленту показали на кинофестивале в Торонто, где её высоко оценили критики.