Вышел мистический сериал «Городок» про пенсионеров в духе «Очень странных дел»
Сегодня на Netflix состоялась премьера сериала «Городок». Для просмотра доступны все восемь серий.
Сюжет «Городка» рассказывает о пенсионерах, которые сталкиваются с монстрами. Те хотят украсть у людей последние годы жизни, пожилым героям приходится объединиться, чтобы противостоять угрозе и проверить свои навыки, слабые места, которые дают о себе знать в возрасте.
Продюсерами сериала выступили братья Даффер, известные как создатели культового сериала «Очень странные дела». Главные роли исполнили Билл Пуллман («День независимости», «Тёмные воды») и Альфред Молина («Фрида», «Лютер», сериал «Вражда»).
