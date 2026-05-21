Вышел мистический сериал «Городок» про пенсионеров в духе «Очень странных дел»

Сегодня на Netflix состоялась премьера сериала «Городок». Для просмотра доступны все восемь серий.

Сюжет «Городка» рассказывает о пенсионерах, которые сталкиваются с монстрами. Те хотят украсть у людей последние годы жизни, пожилым героям приходится объединиться, чтобы противостоять угрозе и проверить свои навыки, слабые места, которые дают о себе знать в возрасте.

Продюсерами сериала выступили братья Даффер, известные как создатели культового сериала «Очень странные дела». Главные роли исполнили Билл Пуллман («День независимости», «Тёмные воды») и Альфред Молина («Фрида», «Лютер», сериал «Вражда»).

