Фильм «Грязные деньги» Гая Ричи с Генри Кавиллом официально вышел в России

С сегодняшнего дня фильм «Грязные деньги» легендарного режиссёра Гая Ричи начали показывать в кинотеатрах России. Ленту уже можно посмотреть во многих городах страны.

Сюжет картины рассказывает о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. В этот раз оперативникам нужно закрыть дело с магнатом, укравшим миллиард долларов. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в апреле 2025 года, однако релиз перенесли на более поздний срок.

Главные роли в фильме исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»). Режиссёром выступил Гай Ричи («Джентльмены», «Большой куш»).