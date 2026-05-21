Эмилия Кларк рассказала, какой стала её жизнь после финала «Игры престолов»

Эмилия Кларк, сыгравшая в «Игре престолов» Дайенерис Таргариен, рассказала, как сложилась её жизнь после выхода финала сериала. Актриса понимает, что люди всегда будут воспринимать её как Дайенерис, и это вполне нормально.

Более того, Кларк подчеркнула, что уже прошла фазу, когда её стали узнавать только благодаря «Игре престолов», ведя к тому, что после шоу по «Песне льда и пламени» снялась во множестве проектов.

Я думаю, я прошла через фазу, когда пыталась быть известной не только благодаря «Игре престолов», что естественно. Это было здорово. Я всегда буду той девушкой с драконом, и, возможно, это нормально.

В приквеле «Игры престолов», «Доме дракона», Дайенерис нет, поскольку сильно отличается временной промежуток между проектами.