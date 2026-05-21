По данным Deadline, про сыщика Эркюля Пуаро из романов Агаты Кристи снимут новый сериал. Ведущим сценаристом выступит Бенджи Уолтерс («Леопард»).

По информации источников, британская телекомпания выиграла тендер на адаптацию в условиях высокой конкуренции со стороны других сетей и стриминговых сервисов. Предполагается, что BBC вложила значительные средства в проект, а значит, в ближайшие годы он может продлиться до трёх сезонов.

Кто сыграет Пуаро, пока неизвестно. Не раскрывают и остальной актёрский состав. Его либо ещё не утвердили, либо пока не спешат делиться им. Премьера первого сезона ожидается во второй половине 2027 года.