Стартовал криминальный сериал «След Чикатило» — вышел первый эпизод

Комментарии

21 мая состоялась премьера «Следа Чикатило» — нового сериала по криминальной франшизе от Okko. Для просмотра уже доступен первый эпизод, всего в новый сезон войдёт восемь серий.

Видео доступно во VK-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

События сериала разворачиваются в начале нулевых на юге России, где на фоне мирной курортной жизни происходит серия жестоких убийств. В это же время Виталий с беременной женой Ириной отправляются в отпуск в Крым и сами попадают в лапы преступников, которыми оказываются члены «Банды Амазонок», возглавляемой некоей Оспой.

Ранее авторы уже выпустили сериал «Чикатило» про знаменитого советского серийного убийцу — он вышел в 2020 году. После этого выходил спин-офф франшизы — «Тень Чикатило», он рассказывал про группу следователей, отправившихся в Иркутскую область. Главные роли в новом шоу сыграли Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков и другие актёры.

