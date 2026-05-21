В России вышел фильм «Богатыри» про витязей в далёком будущем

Сегодня в российских кинотеатрах начали показывать фильм «Богатыри» про витязей в далёком будущем. Картину доступна для просмотра во многих городах страны.

«Богатыри» рассказывают о приключениях двух отважных витязей, которым предстоит отправиться в далёкое будущее, чтобы спасти мир от могущественного колдуна. Поможет им в этом обычный восьмилетний школьник, который увлекается историями о богатырях.

Главные роли в проекте сыграли Роман Курцын («Бременские музыканты») и Роман Постовалов («Артек. Сквозь столетия»). Режиссёром комедийной картины выступил Павел Воронин, снявший ленту «Я хочу! Я буду!».