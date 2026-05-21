Начались съёмки «Люби меня, люби» — ультракороткой мелодрамы с эпизодами в 7 минут

Онлайн-кинотеатр Start и кинокомпания «Небратья Пикчерз» объявили о старте производства сериала «Люби меня, люби». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего шоу выйдет на стриминге в ультракоротком формате с семиминутными эпизодами.

Сериал расскажет историю Вики – популярного блогера, у которой совсем не складывается личная жизнь. После очередного расставания подруги Юля и Вера решают помочь ей и тайком от Вики создают для неё профиль в приложении для знакомств, где указывают, что девушка незрячая и передвигается на инвалидной коляске. Неожиданно именно этот профиль помогает Вике познакомиться с Никитой – заботливым, внимательным и искренним шеф-поваром.

Главные роли в сериале сыграют Ангелина Пахомова («Золотое дно»), Владислав Ценев («Жить жизнь»), Анна Бегунова («Кухня») и музыкант Иван Чебанов. Режиссёрами выступят Антон Риваль («Актрисы») и Дмитрий Власкин («Чикатило»).