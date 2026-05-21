Стала известна точная дата выхода игры 007: First Light про Джеймса Бонда

Игра 007 First Light про Бонда: когда выйдет, точная дата выхода, во сколько можно играть на ПК, ПС5 и Xbox

Студия IO Interactive раскрыла дату выхода 007: First Light — новой игры по вселенной «Джеймса Бонда». Проект выйдет уже 27 мая, предзагрузка начнётся в ближайшее время.

Так, релиз состоится 27 мая в 17:00 мск. Это значит, что в этот раз запуск пройдёт одновременно по всему миру на ПК и консолях. При этом те, кто сделает предзаказ, смогут начать игру раньше — 26 мая в 17:00 мск.

Точная дата выхода 007: First Light про Джеймса Бонда

  • Ранний доступ за предзаказ — 26 мая в 17:00 на ПК, PS5 и Xbox Series.
  • Релиз - 27 мая в 17:00 на ПК, PS5 и Xbox Series.

Фото: IO Interactive

007: First Light расскажет о молодом Джеймсе Бонде, который только вступил в британскую разведку MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом в мире. Авторами выступают IO Interactive, создатели серии Hitman.

