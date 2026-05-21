Трейлер сериала «Вердикт» про суд над Майклом Джексоном — выход 3 июня

Трейлер сериала «Вердикт» про суд над Майклом Джексоном — выход 3 июня
Компания Netflix представила трейлер документального сериала Michael Jackson: The Verdict («Майкл Джексон: Вердикт»). Премьера картины о легендарном музыканте состоится на стриминговом сервисе уже 3 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

В проект войдёт три эпизода, которые выйдут в онлайн-кинотеатре одновременно. Сериал расскажет о судебном процессе по обвинению Майкла Джексона в растлении малолетних. В «Вердикте» будут представлены интервью с ключевыми участниками заседаний.

Ранее про Майкла Джексона выходил полнометражный художественный фильм «Майкл». Критики низко оценили ленту: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 39% свежести. Обозреватели отмечают, что авторы картины намерено избегают скандального суда, из-за чего проект получился слишком поверхностным.

