Samsung представила Odyssey G8 — первый игровой 6К-монитор
Компания Samsung анонсировала игровой монитор Odyssey G8 G80HS. Цена на устройство составляет около 940 фунтов стерлингов (примерно 90 тыс. рублей).

Модель представляет собой 32-дюймовый флагманский монитор Samsung. Он получил разрешение 6144×3456 пикселей и частоту обновление 165 Гц. Экран также оснащён поддержкой режима с разрешением 3К и частотой 330 Гц, для игры в быстрые шутеры.

Samsung также представила более доступную, 27-дюймовую модель под названием Odyssey G8 G80HF. Она поддерживает разрешение 5К при 180 Гц и также получила второй режим с более низкими параметрами — 2560x1440 при 360 Гц. Монитор оснащён IPS-панелью, а цена гораздо доступней — примерно 590 фунтов стерлингов (около 57 тыс. рублей). Помимо этого, компания показала монитоы Odyssey OLED G8 G80SH с разрешением 4К и частотой обновления 240 Гц и ещё более дешёвый Odyssey OLED G7 G73SH с 4К и 165 Гц.

В издании DigitalFoundry отметили, что устройства уже поступили в продажу в Южной Корее. Судя по всему, в других странах распространение мониторов начнётся в ближайшее время.

