Тизер хоррора «Психопатка» со звездой «Собирателя душ» — выход осенью

Кинокомпания Bleecker Street представила трейлер фильма ужасов «Психопатка». Хоррор выйдет в мировом прокате осенью.

Действие картины развернётся в 1858 году. Сюжет расскажет о Винифред, которая устраивается гувернанткой в богатое поместье. Как только она появляется на новой работе, в доме начинают таинственным образом исчезать слуги.

Главную роль исполнила звезда хоррора «Собиратель душ» Майка Монро. В ленте также снялись Джейсон Айзекс («Гарри Поттер»), Томасин Маккензи («Кролик Джоджо»), Джекоби Джуп («Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета») и другие актёры. Режиссёром выступил Закари Уигон — постановщик фильма «Стоп-слово».