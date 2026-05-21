Русский трейлер хоррора «Колония» от автора «Поезда в Пусан» — выход в России 18 июня

Кинокомпания «Уорлд Пикчерз» представила русский трейлер фильма ужасов «Колония». Хоррор официально выйдет в России уже 18 июня. Авторы также представили постер проекта.

Видео доступно во VK-канале «Кинокомпания „Уорлд Пикчерз“. Права на видео принадлежат «Уорлд Пикчерз».

Фото: «Уорлд Пикчерз»

Картина рассказывает о лаборатории, в которой происходит утечка смертельно опасного вируса — он вызывает жуткие мутации и превращает людей в кровожадных зомби. Группа выживших оказывается заблокирована в торговом центре, где начинается настоящий кошмар.

Мировая премьера ленты состоялась на 79-м Каннском кинофестивале. Главные роли в картине сыграли Чон Джи-хён («Ромашка»), Ку Гё-хван («Побег из Могадишо») и Чи Чхан-ук («Императрица Ки»). Режиссёром выступил Ён Сан-хо — автор популярного зомби-хоррора «Поезд в Пусан».

