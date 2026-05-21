В России отложат введение платы за зарубежный трафик — СМИ

Издание РБК сообщило, что в России отложат введение платы за иностранный трафик. По данным СМИ, сроки перенесут на осень 2026 года.

По данным источников портала, плату за использование зарубежного трафика планируют реализовать после выборов в Госдуму, которые состоится в сентябре. Официально российские власти не сообщали о введении новых условий для пользователей Сети.

Ранее в СМИ сообщали, что введение платы за использование зарубежного трафика призвано уменьшить использование сервисов для обхода блокировок в России. За каждый гигабайт свыше 15 ГБ абонентам придётся платить в среднем 150 рублей. В издании «Ведомости» заявляли, что операторы связи попросили Минцифры отсрочить введение подобных изменений.

