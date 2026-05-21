Подписка PS Plus подорожала в Индии и Турции

С 20 мая цены на подписку PlayStation Plus подорожали в разных регионах. Увеличение стоимости коснулось таких стран, как Великобритания, США, Индия, а также Турция и Индия.

Ранее в Sony заявили, что изменятся цены только на тариф Essential на один и три месяца, однако спустя два дня ситуация изменилась. Так, в США, Европе и Великобритании подорожал каждый уровень подписки, включая Extra и Delixe/Premium. Стоимость поменялась только у новых пользователей.

При этом в Турции и Индии цена на подписку взлетела даже за оплату годового тарифа. Причём подорожание коснулось как новых, так и действующих пользователей.

Изменение стоимости на PS Plus в Индии

Тариф Essential:

один месяц — 649 рупий (вместо 499);

три месяца — 1559 рупий (вместо 1199);

12 месяцев — 5139 рупий (вместо 3949).

Тариф Extra:

один месяц — 979 рупий (вместо 749);

три месяца — 2599 рупий (вместо 1999);

12 месяцев — 8709 рупий (вместо 6699).

Тариф Deluxe/Premium:

один месяц — 1109 рупий (вместо 849);

три месяца — 2989 рупий (вместо 2299);

12 месяцев — 9879 рупий (вместо 7599).

Причиной увеличения стоимости подписки в Sony назвали «нынешние рыночные условия». Продлить оплату тарифа по старой цене можно, если сама PS Plus у пользователя заканчивается до 19 июля.