Шестой сезон сериала «Эмили в Париже» станет финальным

Актриса Лили Коллинз поделилась новыми деталями шестого сезона сериала «Эмили в Париже». Звезда мелодрамы от Netflix заявила, что прямо сейчас снимается в последнем сезоне всего шоу.

Артистка отметила, что вся съёмочная команда вкладывает огромные усилия, чтобы достойно завершить сериал.

После шести невероятных лет в образе Эмили Купер хочу сообщить, что грядущий шестой сезон «Эмили в Париже» станет последним. Вся наша команда вкладывает сердце и душу в этот невероятный, фантастический сезон, который мы снимаем прямо сейчас. С нетерпением жду возможности поделиться новой историей из жизни Эмили со всеми вами.

«Эмили в Париже» рассказывает об Эмили, простой американской девушке, которая из-за работы вынуждена переехать в Париж. Там ей предстоит адаптироваться к новым условиям жизни, завести друзей и даже по-настоящему полюбить. События шестого сезона также развернутся в Греции и Монако.