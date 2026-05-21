Автор «Пацанов» объяснил, почему в финале не появился ключевой герой сериала

Издание Gold Derby взяло интервью у шоураннера сериала «Пацаны» Эрика Крипке. Он рассказал о персонаже, которого хотел увидеть в финальном сезоне.

По словам автора, он пригласил Доминик Макеллиготт, чтобы она вновь сыграла Королеву Мэйв в последних эпизодах. Однако актриса отказалась, ведь она больше вообще не хотела сниматься в сериалах.

Мне бы очень хотелось, чтобы Мейв приняла участие. Я поддерживал связь с Доминик. Мы до сих пор иногда переписываемся по электронной почте. Она практически перестала сниматься в сериалах. Всё было очень дружелюбно и просто. Я спросил: «Если мы напишем для тебя что-нибудь, ты согласишься?» А она ответила: «Я, по сути, перестала этим заниматься и, к сожалению, не могу участвовать. Но передай всем привет».

Сериал «Пацаны» завершился 20 мая, когда состоялась премьера восмього эпизода пятого сезона. Финал приняли смешанно: на агрегаторе IMDb зрительский рейтинг составил 6,6 балла из 10, что стало вторым худшим результатом за всю историю шоу.