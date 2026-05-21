Стратегия Warhammer 40,000: Dawn of War 4 выйдет 17 сентября — трейлер

Студия KING Art представила большой трейлер игры Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Разработчики также раскрыли дату выхода стратегии — релиз состоится 17 сентября в Steam.

Видео доступно на YouTube-канале Warhammer. Права на видео принадлежат KING Art.

Помимо трейлера, авторы рассказали о будущих обновлениях для проекта. Осенью в игру добавят режим Crusade и набор различных карт. До конца года в стратегии появится редактор миссий, а также платное сюжетное дополнение под названием The Blood Ravens, посвящённое культовой фракции космодесантников Кровавые вороны. Весной для Dawn of War 4 выйдет DLC Aftermath c отдельной компанией.

Dawn of War 4 представляет собой масштабную стратегию в реальном времени с огромными армиями и созданием собственной базы. На старте будет четыре расы: Космические десантники, Орки, Адептус Механикус и Некроны. Предзаказы уже стратовали — стоимость проекта составляет $ 60 (около 4,2 тыс. рублей). В российском регионе игра недоступна, однако в стратегии будет руссский перевод в виде субтитров.

«Ещё один ход»: новые «Герои» затягивают, как в детстве
