Bungie прекращает поддержку Destiny 2 — финальный патч выйдет 9 июня

Студия Bungie заявила о прекращении поддержки знаменитой онлайн-игры Destiny 2. Проект больше не получит крупных обновлений и дополнений.

Финальный патч, который выйдет уже 9 июня, внесёт множество изменений, чтобы пользователи могли и дальше играть в Destiny 2. Сами сервера останутся доступными. Разработчики также сообщили, что уже работают над новыми играми.

Почти 12 лет мы имели радость и честь исследовать вселенную Destiny вместе с вами. Через все взлёты и падения, сюрпризы и триумфы, создание Destiny вместе с нашими игроками было огромной привилегией. Хотя наша любовь к Destiny 2 не изменилась, стало ясно, что после выхода The Final Shape настало время, когда наши общие миры могут жить за пределами Destiny 2. Мы невероятно благодарны всем, кто прошёл этот путь вместе с нами.

Destiny 2 представляет собой научно-фантастический многопользовательский шутер от первого лица с элементами MMO. Игра вышла в сентябре 2017 года и с тех пор получала множество дополнений. Сейчас Bungie также работает над новым контентом для другого фантастического шутера Marathon, который вышел в марте.

