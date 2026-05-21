«Одиссея» станет вторым самым длинным фильмом в карьере Кристофера Нолана

Компания IMAX раскрыла продолжительность фильма «Одиссея» — новой работы режиссёра Кристофера Нолана. Продолжительность эпической ленты составит 2 часа 52 минуты — это второй самый длинный фильм в карьере постановщика.

Лидером в рейтинге остаётся «Оппенгеймер» — драма длится целых три часа. При этом «Одиссея» окажется длиннее «Интерстеллара» и других продолжительных лент Нолана.

Самые длинные фильмы в карьере Кристофера Нолана

«Оппенгеймер» (2023) — 3 часа. «Одиссея» (2026) — 2 часа 52 минуты. «Интерстеллар» (2014) — 2 часа 49 минут. «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» (2012) — 2 часа 45 минут. «Тёмный рыцарь» (2008) — 2 часа 32 минуты.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в фильме сыграли Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие актёры. Премьера картины состоится 17 июля.