В CS 2 разрешили использовать сувенирные скины в контрактах

В новом обновлении Counter-Strike 2 разработчики изменили систему контрактов на обмен. Теперь игроки могут использовать сувенирные предметы наравне с обычными.

При этом все сувенирные атрибуты выбранных предметов удаляются, а результатом контракта становится обычный скин на единицу выше по редкости. Ранее сувенирные предметы нельзя было задействовать в контрактах на обмен, что ограничивало возможности владельцев таких скинов.

Изменение вошло в крупный апдейт, приуроченный к IEM Cologne Major 2026. В том же обновлении Valve отказалась от капсул с наклейками и заменила их системой токенов с динамическим ценообразованием.