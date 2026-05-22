Появились новые кадры «Одиссеи» Кристофера Нолана

Журнал ELLE поделился свежими кадрами фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. На них можно увидеть различных персонажей, включая героя Мэтта Дэймона.

Новые кадры фильма

Фото: ELLE

Фото: ELLE

Фото: ELLE

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Премьера картины состоится 17 июля.