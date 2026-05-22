«Супергёрл» будет идти 1 час 50 минут — это один из самых коротких фильмов DC

Сети зарубежных кинотеатров раскрыли хронометраж «Супергёрл». Фильм про кузину Супермена будет длиться всего 1 час 50 минут. Это одна из самых коротких картин в истории киновселенной DC: как Зака Снайдера, так и Джеймса Ганна.

Картина расскажет историю Кары Зор-Эл, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на некие кровопролитные поиски мести.

В ленте также появится Джейсон Момоа — вместо Аквамена актёр воплотит роль бессмертного охотника за головами Лобо. В зарубежном прокате показы новой ленты перезапущенной киновселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана стартуют 26 июня.