Lionsgate «усердно работает» над продолжением фильма «Майкл»

Представители Lionsgate подтвердили, что очень плотно работают над новым фильмом про Майкла Джексона. Он будет продолжением «Майкла».
Мы очень уверены, что у нас получится невероятно увлекательный фильм, который снова привлечёт глобальную аудиторию, когда все части мозаики сложатся воедино.
«Майкл» вышел в мировом прокате 24 апреля. В ленте затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.
Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В ленте также снялись Колман Доминго и Майлз Теллер. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».
Официальный российский прокат «Майкла» стартует 28 мая.