Lionsgate «усердно работает» над продолжением фильма «Майкл»

Представители Lionsgate подтвердили, что очень плотно работают над новым фильмом про Майкла Джексона. Он будет продолжением «Майкла».

Мы очень уверены, что у нас получится невероятно увлекательный фильм, который снова привлечёт глобальную аудиторию, когда все части мозаики сложатся воедино.

«Майкл» вышел в мировом прокате 24 апреля. В ленте затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью.

Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. В ленте также снялись Колман Доминго и Майлз Теллер. Режиссёром выступил Антуан Фукуа — автор знаменитых картин «Великий уравнитель» и «Левша».

Официальный российский прокат «Майкла» стартует 28 мая.

Фильм о легенде, который боится правды. Стоит ли смотреть «Майкла»
