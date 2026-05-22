«Это было мечтой»: Зендея — о съёмках «Человека-паука: Новый день» с Томом Холландом

Недавно Зендея эмоционально высказалась о съёмках «Человека-паука: Новый день». Актриса выделила моменты совместной работы с Томом Холландом, с которым она находится в отношениях.

По словам Зендеи, для неё было мечтой каждый день ходить на работу, то есть на съёмки, вместе с человеком, которого она любит и с которым живёт.

Это было мечтой. Я прихожу на работу каждый день со своим лучшим другом, человеком, которого я люблю. Мы приводим наших собак на работу, это как семейное дело. Мы выросли на тех фильмах.

Премьера фильма «Человек-паук: Новый день» состоится 31 июля. К главным ролям вернулись Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон. В фильме также появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».