«Это мифологическая история»: Лупита Нионго — о своей роли Елены Троянской в «Одиссее»

Лупита Нионго, сыгравшая в «Одиссее» Елену Троянскую, рассказала, как относится к тому, что ей досталась роль светлокожего персонажа. Лупита не видит в этом проблемы.

По её мнению, так складывалась мифологическая история. Она поддерживает Кристофера Нолана в его решении показать свой фильм именно так.

Я очень поддерживаю намерение Криса в этом и версию этой истории, которую он рассказывает. Наш актёрский состав отражает мир. Я не трачу своё время на размышления о защите. Критика будет существовать независимо от того, буду я с ней взаимодействовать или нет.

Премьера картины состоится 17 июля в зарубежном прокате.