Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джейсон Кларк может сыграть в «Схватке 2» Майкла Манна

Джейсон Кларк может сыграть в «Схватке 2» Майкла Манна
Комментарии

По данным Deadline, актёр Джейсон Кларк, известный по «Последнему рубежу», ведёт переговоры, чтобы сыграть в «Схватке 2» Майкла Манна. Какую именно роль предложили актёру, неизвестно.

Снимать картину начнут в 2026 году. Вторую часть «Схватки» готовили уже несколько лет — ранее продюсеры отказывали Майклу Манну в финансировании, но позже он получил зелёный свет. В итоге режиссёр отодвинул все другие потенциальные фильмы, чтобы заняться этим проектом.

Съёмки картины должны стартовать в 2026 году. В ней должны сняться Леонардо Ди Каприо, Адам Драйвер и Кристиан Бэйл. В основу сиквела ляжет роман Майкла Манна и Мэг Гардинер, вышедший в 2022 году.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android