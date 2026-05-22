Red Dead Redemption 2 вошла в топ-3 самых продаваемых игр в истории

22 мая издательство Take-Two раскрыло актуальный тираж игры Red Dead Redemption 2. Продажи культового вестерна от Rockstar Games превысил 85 млн копий — сейчас это третья самая продаваемая игра в истории индустрии.

На второй строчке держится GTA 5 (230 млн копий), а первое место занимает Minecraft (350 млн копий). Технически абсолютное лидерство удерживает российский «Тетрис», однако проект не включают в подобные списки из-за невозможности подсчитать точное число проданных устройств и копий игры.

