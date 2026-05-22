Для Helldivers 2 выйдет технический патч — в игру добавят DLSS, FSR и улучшат оптимизацию

Студия Arrowhead объявила о выпуске технического патча для Helldivers 2. Уже 27 мая для игры выйдет большой патч, призванный улучшить производительность шутера на всех платформах.

Так, в игру на ПК наконец добавят апскейлеры DLSS 4.5, FSR 3.1.5 и XeSS 3.0. Кроме того, появятся настройки NVIDIA Reflex и AMD Anti-Lag 2, снижающие задержку ввода. На консолях PS5 и Xbox Series также добавят FSR 3.1, а более мощная PS5 Pro получит поддержку PSSR 1.0. Из других изменений — функция переменной частоты обновления (VRR), повышенное разрешение (1440p) в режиме «Производительность» и другие нововведения.

В Arrowhead отметили, что это лишь первый шаг по исправлению технического состояния Helldivers 2. Следующий технический патч выйдет летом — он вновь будет направлен на улучшение производительности.