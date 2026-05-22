Сериал Фишер Инквизитор, 3-й сезон (2026): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Фишер: Инквизитор»
Уже 28 мая состоится премьера третьего сезона сериала «Фишер» с подзаголовком «Инквизитор». Сюжет продолжения расскажет о маленьком алтайском городе, где внезапно находят тело местного чиновника. Довольно быстро следователи выясняют, что убийство совершил знаменитый барнаульский маньяк, а все следы ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге.

В третий сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink. Финал состоится 16 июля.

ЭпизодДата выхода
1-я серия28 мая
2-я серия4 июня
3-я серия11 июня
4-я серия18 июня
5-я серия25 июня
6-я серия2 июля
7-я серия9 июля
8-я серия16 июля
