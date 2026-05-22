Расписание выхода третьего сезона сериала «Фишер: Инквизитор»
Уже 28 мая состоится премьера третьего сезона сериала «Фишер» с подзаголовком «Инквизитор». Сюжет продолжения расскажет о маленьком алтайском городе, где внезапно находят тело местного чиновника. Довольно быстро следователи выясняют, что убийство совершил знаменитый барнаульский маньяк, а все следы ведут к загадочной девушке-Маугли, которая выросла в тайге.
В третий сезон сериала войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink. Финал состоится 16 июля.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|28 мая
|2-я серия
|4 июня
|3-я серия
|11 июня
|4-я серия
|18 июня
|5-я серия
|25 июня
|6-я серия
|2 июля
|7-я серия
|9 июля
|8-я серия
|16 июля
