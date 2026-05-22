20 минут геймплея ремейка «Готики» с боями и диалогами — релиз 5 июня

Издание Game Informer представило большой геймплейный ролик ремейка «Готики». Видео длиной более 20 минут журналисты опубликовали на своём YouTube-канале.

Обозреватели продемонстрировали путешествие по миру игры, диалоги и боевую систему. Журналисты также сравнили оригинальную «Готику» 2001 года с другой популярной RPG — The Elder Scrolls 3: Morrowind, вышедшей в то же время. В издании отметили, что классическая Gothic стала культовой, но не смогла стать популярней своего конкурента. Они уверены, что ремейк исправит эту ситуацию.

Релиз новой «Готики» состоится 5 июня на PS5, Xbox Series и ПК. Игра станет полноценным ремейком — разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинального проекта. В Gothic 1 Remake персонажи будут соблюдать настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером. Разработчики попытались сделать мир игры максимально живым, доработав искусственный интеллект.

