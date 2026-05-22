Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Показал свою трусость»: Илон Маск раскритиковал автора «Пацанов» за финал сериала

«Показал свою трусость»: Илон Маск раскритиковал автора «Пацанов» за финал сериала
Комментарии

Знаменитый бизнесмен Илон Маск раскритиковал шоураннера сериала «Пацаны» Эрика Крипке за финальный эпизод. Соответствующий пост он написал в обсуждении популярного шоу в соцсети X.

Предприниматель заявил, что с последним эпизодом создатель шоу как бы извиняется перед парнем своей жены за мемы с Хоумлендером. Маск никак не объяснил такую критическую позицию, добавив, что вообще не смотрел «Пацанов».

Честно говоря, я не смотрел шоу. Но вот один из лучших отзывов: Эрик Крипке, наверное, получил нагоняй от бойфренда своей жены за то, что Хоумлендер используется в мемах. Ему пришлось написать этот финал как униженное извинение. Крипке просто проецирует свою собственную трусость.

Финальный эпизод «Пацанов» вышел 20 мая. Зрители смешанно оценили завершающую серию: на агрегаторе IMDb рейтинг составил 6,3 балла из 10, что стало вторым худшим результатом за всю историю шоу.

Каким получился заключительный эпизод «Пацанов»:
Худший сезон и гениальный конец. Финал «Пацанов» знатно удивил
Худший сезон и гениальный конец. Финал «Пацанов» знатно удивил
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android