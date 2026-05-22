Хоррору «Обсессия» предрекают сборы в $ 100 млн — в 100 раз больше бюджета

Хоррору «Обсессия» предрекают сборы в $ 100 млн — в 100 раз больше бюджета
Издание DiscussingFilm поделилось прогнозами насчёт сборов фильма ужасов «Обсессия». Аналитики заявили, что касса романтического хоррора может достигнуть более $ 100 млн по итогам проката.

Если прогнозы журналистов сбудутся, то лента соберёт в 100 раз больше своего скромного бюджета в $ 1 млн. Картина уже окупилась в прокате за первые выходные — касса составляет уже более $ 34 млн. Аналитики также отметили, что хоррор соберёт больше в предстоящие выходные, чем за первый уикенд.

«Обсессия» рассказывает историю Беара, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания становятся всё более пугающими. Картина официально вышла в России 21 мая.

Каким получился романтический хоррор:
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
