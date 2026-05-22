Сериал История его служанки (2026): где смотреть, когда смотреть, дата выхода, трейлер

Исторический сериал «История его служанки» стартует 2 июня — большой трейлер
Онлайн-кинотеатры «Иви» и Start представили большой трейлер сериала «История его служанки». Историческое шоу стартует уже 2 июня — в этот день выйдет сразу четыре эпизода.

Сюжет шоу развернётся в Москве начала XIX века. В мир высшего света после войны возвращается молодой граф Николай Шереметьев – завидный холостяк и наследник огромного состояния. Его возвращение мгновенно взбудораживает светские круги: матери и их дочери начинают настоящую охоту за завидным женихом. Однако сам Николай оказывается в сложной ситуации. По завещанию матери он должен жениться в течение года – иначе лишится наследства.

К Николаю обращается Анна — девушка из семьи Авериных, которая оказывается на грани разорения. Героиня просит графа простить долг. Однако Шереметьев предлагает ей проработать год служанкой в его усадьбе.

Главные роли в «Истории его служанки» сыграли Матвей Лыков («Майор Гром: Игра»), Милана Бру («Я делаю шаг»), Екатерина Гусева («Анна Каренина. Мюзикл»), Виктор Васильев («Олень») и другие актёры. Режиссёрами выступили Влад Николаев, Анна Лобанова, Николай Бурлак и Илья Максимов.

