«Замечательное приключение»: зрители хвалят «Мандалорца и Грогу» по «Звёздным войнам»

22 мая состоялась мировая премьера фильма «Мандалорец и Грогу» — новой полнометражной картины по «Звёздным войнам». Многие зрители уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 88% свежести.

Большинство зрителей отмечают, что вселенная «Звёздных войн» получила приятный семейный фильм, который не ставит перед собой задачу развить франшизу, а просто хочет порадовать хорошей историей. Картину хвалят за большое количество экшена, интересных главных героев, а также «химию» между Дином Джарином и Грогу. При этом некоторые ругают ленту как раз за отсутствие глобального сюжета и скучный сюжет.

Что пишут зрители про фильм «Мандалорец и Грогу»:

Замечательный семейный фильм. Грогу просто очарователен. Моим детям он очень понравился.

Мне показалось, что «Мандалорец и Грогу» стал интересным продолжением вселенной сериала. В фильме полно экшена и он соответствовал сюжету, показанному в шоу.

Мне очень понравилось. Как будто расширенный эпизод сериала с большим количеством экшена. Грогу был грозной силой, а Мандалорец, как всегда, крут. Получил огромное удовольствие от просмотра.

Неплохо, но и не великолепно. Для фаната «Звёздных войн» было идеально, но я думаю, что у этого фильма было гораздо больше возможностей для развития сюжета.

Медленный и скучный. Но для детей подойдёт. Сэкономьте деньги и подождите, пока он не станет бесплатным на Disney+.

«Мандалорец и Грогу» повествует о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона оригинального шоу. Помимо Педро Паскаля, в ленте также появляется Сигурни Уивер (сыграла лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта. Фильм стал первой полнометражной картиной по «Звёздным войнам» за семь лет.