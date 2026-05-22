Российский фильм «Группа крови» победил на кинофестивале в Азии

Кинокомпания «Триикс медиа» сообщила, что российская картина «Группа крови» получила главную награду на втором Азиатском фестивале художественных фильмов в Макао. Военная драма была удостоена премии «Золотой буревестник».

Сооснователя «Триикс медиа» Инесса Юрченко поблагодарила организаторов фестиваля за награду. Она отметила, что победа фильма стала событием, укрепляющим дружбу России и Китая.

От всего сердца благодарим за столь высокую оценку. Большое спасибо организационному комитету Азиатского фестиваля художественных фильмов в Макао. Наша победа — это настоящее событие, которое укрепляет нерушимую дружбу великого Китая и великой России.

Действие «Группы крови» происходит в ноябре 1943 года. Немецкие войска развернули так называемый «детский приют» в бывшем пионерлагере и свозят туда детей-сирот. Их используют как доноров крови для раненых солдат, а также принуждают к рабскому труду в ужасный холод. Юные герои пытаются совершить побег, несмотря на то что за уход из лагеря им грозит расстрел. Режиссёром фильма выступил Максим Бриус — постановщик сериала «Подсудимый».