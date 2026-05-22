Гонка Forza Horizon 6 стала самой популярной игрой Xbox в Steam

Портал SteamDB раскрыл статистику популярности Forza Horizon 6 — новой части знаменитой гоночной серии. Пиковый онлайн проекта в Steam составил более 284 тыс. игроков.

Таким образом, гонка стала самой популярной среди игр Xbox Game Studios на платформе. Ранее рекорд принадлежал шутеру Halo Infinite (272 тыс. игроков). Проект также значительно обогнал Forza Horizon 5 по пиковому онлайну, который составлял 81 тыс. пользователей.

Forza Horizon 6 вышла на ПК, Xbox Series и в подписке Game Pass 19 мая. События игры разворачиваются в современной Японии. В этот раз игроки выступят в роли обычных туристов, которые приехали исследовать автомобильную культуру Страны восходящего солнца. Сначала необходимо пройти отборочный этап, после чего игрок сможет участвовать в самом фестивале Horizon.

