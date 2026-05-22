Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер сериала «Восхождение Vought» — приквел «Пацанов» про Солдатика выйдет в 2027 году

Тизер сериала «Восхождение Vought» — приквел «Пацанов» про Солдатика выйдет в 2027 году
Комментарии

Компания Amazon представила тизер сериала «Восхождение Vought». Приквел знаменитого супергеройского шоу «Пацаны» стартует в начале 2027 года на стриминговом сервисе Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Сюжет проект развернётся в Нью-Йорке 1950-х годов и расскажет о зарождении компании Vought, которая занимает лидирующие позиции в списке самых влиятельных корпораций по сюжету оригинального сериала. В центре истории окажется отряд супергероев в составе Солдатика, Бомбсайта, Рядового Ангела и Торпедо, которые будут расследовать загадочное убийство.

Главные роли исполнят Дженсен Эклс («Сверхъестественное»), Ая Кэш («Волк с Уолл-Стрит»), Мэйсон Дай («Очень странные дела») и другие актёры. Создатель «Пацанов» Эрик Крипке выступил исполнительным продюсером нового сериала.

О будущем вселенной «Пацанов»:
«Пацаны» закончились, но вселенная супергероев продолжится. Чего теперь ждать фанатам?
«Пацаны» закончились, но вселенная супергероев продолжится. Чего теперь ждать фанатам?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android