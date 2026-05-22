Звезда «Очень странных дел» Чарли Хитон — на первом кадре продолжения «Острых козырьков»

Звезда «Очень странных дел» Чарли Хитон — на первом кадре продолжения «Острых козырьков»
Стриминговый сервис Netflix представил первый кадр продолжения культового сериала «Острые козырьки». На нём показана звезда «Очень странных дел» Чарли Хитон в образе Чарльза Шелби — сына главного героя шоу Томаса Шелби.

Фото: Netflix

Авторы также раскрыли новые детали сюжета предстоящего шоу. Чарльз разорвёт все связи с бандой «Острых козырьков» и своим сводным братом Дюком, которого сыграет Джейми Белл («Грязь»). Однако кровавая деятельность его семьи настигает героя.

Съёмки продолжения «Острых козырьков» уже стартовали в Британии. Исполнительными продюсерами сериала выступят создатель оригинального шоу Стивен Найт и исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»). Авторы уже запланировали два сезона по шесть эпизодов, у шоу пока нет официального названия и даты выхода.

Теннис, скандалы и амбиции: каким получился сериал «Первая ракетка»
Теннис, скандалы и амбиции: каким получился сериал «Первая ракетка»
