Сборная УУНиТ выиграла Всероссийскую киберспортивную студенческую лигу

В Нижнем Новгороде завершился юбилейный, 10-й сезон Всероссийской киберспортивной студенческой лиги ГигаЧат. Чемпионом общего зачёта ВКСЛ стала команда Уфимского университета науки и технологий.

Сборная УУНиТ набрала больше всего баллов, взяв два турнира из четырёх — по Counter-Strike 2 и Tekken 8. Второе место заняла команда Тамбовского государственного университета (чемпионы в Dota 2), третье — коллектив Севастопольского государственного университета (победили в StarCraft II).

Общий призовой фонд ВКСЛ составил 3 млн рублей. Дополнительные призы по 50 тыс. рублей получили лучшие игроки в каждой из четырёх дисциплин турнира.

