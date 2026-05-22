«Стильный и оригинальный детектив»: критики хвалят сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

27 мая состоится премьера сериала «Паук-Нуар» — супергеройского шоу с Николасом Кейджем («Собиратель душ») в роли Человека-паука. Многие критики уже посмотрели проект и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 88% свежести.

Обозреватели хвалят шоу за свежий взгляд на знакомую историю Человека-паука. Авторы рецензий отмечают, что у создателей сериала получилось снять стильный детектив, который рассказывает интересную и запутанную историю. Отдельно отмечают выдающуюся актёрскую работу Николаса Кейджа. Ругают «Паука-Нуара» за слишком затянутые финальные эпизоды.

Что пишут критики про сериал «Паук-Нуар»:

Новый сериал стал смелым шагом для супергероики, который оправдывает себя от начала до конца. Это неотразимое творение, совершенно безумное рагу, которое каким-то образом обретает потрясающие смыслы. Это сплошное наслаждение.

«Паук-Нуар» — это великолепный и красочный сериал, который понравится как киноманам, так и поклонникам комиксов. Николас Кейдж прекрасно справляется с ролью главного героя в этой детективной истории, а поддерживают его первоклассные актёры. Визуальное пиршество, которое кажется свежим и оригинальным.

Изысканный коктейль из стиля и отсылок к прошлому знаменитого супергероя, дополненный продуманным сюжетом. «Паук-Нуар» — самый стильный и крутой Человек-паук на сегодняшний день.

В конце сериала есть несколько затянутых эпизодов, но в итоге он великолепно реабилитируется захватывающей кульминацией и очень удовлетворительным финалом.

Лучшее, что можно сказать о «Пауке-Нуаре» — это благородный, но в конечном итоге провалившийся эксперимент. Кейдж явно стремился создать персонажа, который не совсем походил бы на человека. В итоге он получил героя, который так и не стал по-настоящему человеком.

«Паук-Нуар» расскажет историю стареющего частного детектива Бена Рейли, который работает в Нью-Йорке 1930-х годов. Герой вынужден снова надеть костюм Человека-паука, чтобы бороться со своей прошлой жизнью и криминальным миром в городе. Авторы сериала ранее сообщали, что выпустят ленту в двух версиях — цветной и чёрно-белой.