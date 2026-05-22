Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мандалорец и Грогу» собрали $ 12 млн на предпоказах — худший запуск для «Звёздных войн»

«Мандалорец и Грогу» собрали $ 12 млн на предпоказах — худший запуск для «Звёздных войн»
Комментарии

22 мая состоялась премьера фильма «Мандалорец и Грогу» — новой картины во вселенной «Звёздных войн». В издании Variety сообщили, что на предпоказах лента собрала $ 12 млн.

Таким образом, фильм показал худший результат на предварительных сеансах для франшизы. Предыдущий антирекорд принадлежал провальной ленте «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» 2018 года — она собрала $ 14,1 млн на предпоказах. «Мандалорцу и Грогу» предрекают сборы за первые выходные от $ 80 млн до $ 100 млн, что также станет худшим результатом для космической серии.

«Мандалорец и Грогу» рассказывает о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона оригинального шоу. Помимо Педро Паскаля, в ленте также появляется Сигурни Уивер (сыграла лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

О другом популярном фильме:
Худший кошмар Гая Ричи: почему «Грязные деньги» разочаруют всех
Худший кошмар Гая Ричи: почему «Грязные деньги» разочаруют всех
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android