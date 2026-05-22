«Мандалорец и Грогу» собрали $ 12 млн на предпоказах — худший запуск для «Звёздных войн»

22 мая состоялась премьера фильма «Мандалорец и Грогу» — новой картины во вселенной «Звёздных войн». В издании Variety сообщили, что на предпоказах лента собрала $ 12 млн.

Таким образом, фильм показал худший результат на предварительных сеансах для франшизы. Предыдущий антирекорд принадлежал провальной ленте «Хан Соло: Звёздные войны. Истории» 2018 года — она собрала $ 14,1 млн на предпоказах. «Мандалорцу и Грогу» предрекают сборы за первые выходные от $ 80 млн до $ 100 млн, что также станет худшим результатом для космической серии.

«Мандалорец и Грогу» рассказывает о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу после событий третьего сезона оригинального шоу. Помимо Педро Паскаля, в ленте также появляется Сигурни Уивер (сыграла лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучил Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.