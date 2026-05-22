«Лучший отзыв на мой сериал»: автор «Пацанов» ответил на критику Илона Маска

Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке ответил на критику бизнесмена Илона Маска насчёт финального эпизода шоу. Язвительную реакцию на слова предпринимателя шоураннер опубликовал на своей странице в соцсети X.
Изначально Маск назвал заключительную серию жалкой. Тогда Крипке ответил, что «он никогда не получит отзыв лучше». После того как бизнесмен начал оскорблять непосредственно автора сериала, шоураннер посмеялся и написал, что у него есть замечания по поводу написания шуток Маска.
О боже, этот его отзыв о том, что сделали с Хоумлендером в финале — я никогда не получу отзыв лучше. Он постит про финальный эпизод несколько раз. У меня есть замечания по его написанию шуток.
Ранее Илон Маск признался, что не смотрел сериал «Пацаны». Однако это не помешало ему раскритиковать финал и в саркастичной форме высказаться о шоураннере.