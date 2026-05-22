Крис Эванс и Аня Тейлор-Джой — на первом кадре триллера «Жертвоприношение»

Стриминговый сервис Netflix представил первый кадр фильма «Жертвоприношение». Дата выхода комедийного триллера пока неизвестна.

Фото: Netflix

Картина расскажет о благотворительном концерте, на который нападает группа радикалов, стремящихся исполнить мистическое пророчество. Они похищают звёзд Голливуда, которые пытались возродить свою карьеру.

У «Жертвоприношения» звёздный актёрский состав: главные роли исполнили Крис Эванс («Мстители: Финал») и Аня Тейлор-Джой («Ход королевы»). Вместе с ними в проекте сыграли Сальма Хайек («От заката до рассвета»), Венсан Кассель («Ненависть»), Джон Малкович («Новый Папа»), а также знаменитые музыканты Charli XCX и Yung Lean. Режиссёром картины выступил Ромен Гаврас («Мир принадлежит тебе»).

