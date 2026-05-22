Apple стала лидером по поставкам смартфонов благодаря iPhone 17

Компания Counterpoint Research провела исследование мирового рынка смартфонов. Лидером в первом квартале 2026 года по поставке гаджетов стала Apple.

Производитель iPhone занял 21% мирового рынка смартфонов. На втором месте расположилась Samsung с таким же результатом. Третью позицию заняла компания Xiaomi (12% рынка).

Во многом компании Apple удалось добиться такого результата благодаря смартфону iPhone 17, который стал самым продаваемым в первом квартале 2026 года. Помимо этого, производитель смог нарастить поставку гаджетов, когда у конкурентов показатель резко упал. Так, например, продажи Xiaomi снизились аж на 19%.