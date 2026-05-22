Авторы гонки Forza Horizon 6 обещают исправить проблемы игры

Студии Playground Games и Turn 10 рассказали о будущих патчах для гонки Forza Horizon 6. Создатели уже работают над апдейтами, чтобы улучшить игровой процесс.

Сейчас авторы пытаются исправить баланс Drivatar — искусственный интеллект, который управляет машинами ботов. Разработчики услышали жалобы игроков на слишком большую скорость автомобилей соперников, особенно на высоком уровне сложности.

Создатели гонки также прокомментировали проблемы работы игры на видеокартах AMD. Они уже работают над исправлениями для улучшения общей частоты кадров. Кроме того, разработчики пытаются убрать треск звука, которые слышат пользователи на ПК. В будущем авторы выпустят патч, который, помимо всего прочего, избавит проект от сбоев и ошибок загрузки на персональных компьютерах.

Каждый месяц для игры будут выходить апдейты, добавляющие в гонку новые автомобили и другой дополнительный контент. Авторы также рассказали, что уже работают над релизом проекта для PlayStation 5 — на консоли Sony игру выпустят до конца 2026 года.

Во что поиграть на ПК и консолях: гид по весенним новинкам
